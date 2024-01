Dal VP, Christensen lavora a parte. Per Brekalo incombe il mercato

Arrivano aggiornamenti dal Viola Park per quanto riguarda la sessione d'allenamento odierna. Secondo quello che racconta Radio Bruno, Oliver Christensen sta lavorando a parte da qualche giorno e non è al meglio. Sarà dunque piuttosto scontata la presenza di Terracciano fra i pali domenica contro l'Inter. Diverso il discorso di Josip Brekalo che, con le tante voci di mercato a rincorrersi sul suo conto, non ha partecipato alla seduta.