Le ultime indicazioni da Bagno a Ripoli parlano di una prima assoluta in sede di schieramento formazione per Italiano. La Fiorentina gioca domani sera contro il Torino

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Italiano confermerà gli undici visti contro la Lazio , sarebbe la prima volta in assoluto nella sua esperienza fiorentina. Ovviamente basta un piccolo imprevisto e tutto crolla, ma le prove di formazione vanno in questa direzione.

Dopo 141 formazioni diverse dalla precedente in 141 partite, questo record potrebbe cadere. Dunque Terracciano in porta, Kayode e Biraghi sulle fasce e Milenkovic-Ranieri al centro della difesa; Arthur da regista, Bonaventura e Beltran nei ruoli ibridi fra trequarti e centrocampo, Belotti con ai lati Gonzalez e Sottil in attacco.