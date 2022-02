Dal CS: Terra o Drago? Uno in campionato e l’altro in Coppa. Le ultime

Secondo quanto riporta Radio Bruno il ballottaggio annunciato da Italiano per il ruolo di portiere col Sassuolo è reale

Dal Pentasport arriva il consueto punto dal centro sportivo Davide Astori in vista della trasferta a Reggio Emilia di domani. Secondo quanto riporta l'emittente il ballottaggio annunciato da Italiano per il ruolo di portiere col Sassuolo è reale . Al momento il favorito è Terracciano, mentre Dragowski si candida per una maglia dal primo minuto contro la Juventus. In ogni caso sembra che chi difenderà i pali al Mapei Stadium non lo farà mercoledì al Franchi.

Per quanto riguarda gli altri indizi di informazione: in difesa giocheranno Martinez Quarta ed Igor vista anche l'assenza last minute di Nastasic (oltre alla squalifica di Milenkovic), mentre sugli esterni agirà Biraghi e probabilmente Venuti. A centrocampo, Torreira non è al massimo e per questo partirà in panchina: la regia sarà affidata ad Amrabat. Bonaventura e uno tra Maleh e Duncan a completare il reparto. Per quanto riguarda in avanti, le sensazioni vedono Piatek titolare sia nella gara di domani che in Coppa contro la Juve. Sugli esterni, invece, Nico Gonzalez è inamovibile. Insieme a lui dovrebbe esserci Saponara, avanti su Sottil.