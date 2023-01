Dal CS: non solo Mandragora, altri due assenti per il match contro la Samp

Mandragora non sarà l'unico assente per il match di giovedì contro la Sampdoria. problemi per Cabral e Terracciano

Al Pentasport è stato fatto il punto dal centro sportivo Davide Astori. Cabral e Terracciano non sono in perfette condizioni fisiche. Si attendono novità sulle condizioni del brasiliano, ma entrambi saranno out contro la Sampdoria. Anche Mandragorasarò out, che ha svolto un lavoro differenziato. A Centrocampo insomma, i dubbi sono tanti visto che anche Amrabat non è al meglio. Jovic? Il calciatore si è allenato in gruppo e potrebbe essere il titolare dell'attacco viola.