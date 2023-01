VN – Come sta Mandragora? Le condizioni del centrocampista viola

Italiano dovrà sciogliere molti dubbi in vista del match di Coppa Italia contro la Sampdoria. Infatti, molti giocatori sono alle prese con problemi fisici non indifferenti. Come raccolto dalla nostra redazione, ancora non potrà tornare in campo Mandragora. Il centrocanmpista era uscito nell'amichevole contro la Primavera e quest'oggi non si è allenato con la squadra. Vedremo se con la Roma sarà almeno convocabile per la panchina.