Dal CS: Gruppo al completo per Italiano, la squadra ha fame verso l’Atalanta

Arrivano novità sul lavoro della squadra viola presso il CS "Davide Astori": gruppo al completo per Vincenzo Italiano in vista di Fiorentina-Atalanta

Dalle frequenze di Radio Bruno Toscana arrivano novità sul lavoro della Fiorentina presso il CS "Davide Astori". Il gruppo squadra è tornato in campo stamattina, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Italiano. Allenamento di scarico, per chi è sceso in campo in Polonia, mentre gli altri si sono divisi tra palestra ed esercitazioni sul terreno di gioco.

Tutti disponibili

Tutta la rosa a disposizione per Vincenzo Italiano, a parte Salvatore Sirigu. Sarà interessante capire come si orienteranno le scelte del tecnico per affrontare l'Atalanta. Nei volti dei giocatori c'è tanta concentrazione e fame, la squadra non è appagata e non vede l'ora di scendere in campo.