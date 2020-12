Dal centro sportivo: doppia seduta, ottimismo sugli infortunati. Ribery e Callejon dal 1′

Ultime dal centro sportivo a fonte Radio Bruno. La Fiorentina ha lavorato stamattina al centro sportivo per poi fare ritorno in hotel. Oggi pomeriggio, dopo la conferenza stampa di mister Prandelli, è prevista la seconda seduta giornaliera. Sul fronte infortunati, si respira ottimismo non solo su Duncan ma anche su Pulgar e Biraghi. Si registra un progresso delle condizioni fisiche di tutti e tre i giocatori viola. Probabile formazione: contro il Sassuolo si dovrebbero rivedere dall’inizio Callejon e Ribery ai fianchi della punta centrale.