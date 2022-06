Dainelli: “Fiorentina, fai come la Roma in Conference. Milenkovic? L’addio…”

"A Lecce è stato il mio primo anno in A e ne ho ricordi bellissimi, Alberto è stato colui che mi ha aiutato di più, mi ha coccolato e fatto sentire dei grandi subito. Italiano è stato molto bravo nel rendere tutti partecipi e titolari, non penso che servano stravolgimenti particolari. Qualche innesto è normale che ci sia anche a seguito delle cessioni, non credo ci siano problemi. Mandragora e Jovic sono entrambi ottimi giocatori. E' fondamentale che ci siano degli equilibri nelle squadre. Igor? Non mi ha stupito la sua crescita, so che professionista è, mi ha sorpreso la sicurezza ma quella viene facendo prestazioni. A questi livelli sono importanti tutti i ruoli, dal difensore centrale all'attaccante. Uno come Skriniar può valere 60 milioni, oggi non ci sono più vie di mezzo".