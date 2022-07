Da Coverciano: doppia seduta prima di Moena, Italiano accoglie i nuovi

Fiorentina a lavoro anche oggi presso il Centro Tecnico di Coverciano . A fornire il resoconto sui lavori della squadra viola è Radio Bruno che racconta della prima seduta odierna, andata in scena questa mattina. Molti giocatori viola si sono ritrovati molto presto questa mattina, già poco dopo le 7, nonostante la seduta fosse fissata per le nove. Tanto entusiasmo attorno alla squadra, accolti con grande affetto sia i vecchi giocatori che i nuovi acquisti.

La squadra si è allenata tra palestra e campo, con Italiano che ha potuto accogliere i nuovi arrivati, Jovic e Gollini. Il mister si ritroverà a lavorare a Moena con una rosa quasi al completo, in attesa che arrivi anche Dodò. Oggi pomeriggio il bis, con i viola sul campo a partire dalle 17/17:30. Infine, domattina è prevista la partenza per il ritiro di Moena. La squadra raggiungerà la località della Val di Fassa in treno.