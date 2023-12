Coppa America, ecco chi sfiderà l’Argentina di Nico e la Colombia di Mina

In casa Fiorentina, interessa il girone di Argentina e Colombia che vedrà Nico Gonzalez, MArtinez Quarta e Beltran ( se convocati ndr) e Yerry Mina.

Sono stati sorteggi i tabelloni per la Coppa America 2024. In casa Fiorentina, interessa il girone di Argentina e Colombia che vedrà Nico Gonzalez, MArtinez Quarta e Beltran ( se convocati ndr) e Yerry Mina. Per quanto riguarda l'Argentina, il girone è composta da Cile, Perù e la vincente di uno spareggio tra Canada e Trinidad e Tobago. Mentre l'ex difensore del Barcellona, sfiderà Brasile, Paraguay e Giamaica.