Commisso ripartito per gli States senza annunci. Novità a campionato concluso

Il presidente non seguirà il ritiro della squadra a Moena, il ritorno a Firenze è previsto per il mese di agosto

Come fa sapere ACF in via informale, Rocco Commisso è partito stamattina alla volta degli Stati Uniti. Circa un mese e mezzo il tempo trascorso a Firenze dal Presidente, durante il quale, oltre al contatto costante con la squadra e le uscite pubbliche, ha avuto modo di occuparsi del futuro della Fiorentina. Tanti i temi toccati: dal tecnico del verrà fino ai contratti di Vlahovic e Ribery, passando per gli eventuali innesti nei quadri dirigenziali.

Nessun annuncio, quindi. Almeno per bocca sua: le novità verranno presentate dal direttore generale Barone e il d.s. Pradè, ma solo a fine campionato. E (soprattutto) quando le situazioni in ballo saranno del tutto chiarite. Commisso, come spiegato da lui stesso, non seguirà il ritiro della squadra a Moena. Il suo ritorno a Firenze è previsto per il mese di agosto.