Commisso, altra frecciata a Yonghong Li: “Non butterò 300 milioni come lui”

Dopo la lunga conferenza stampa di stamattina, Rocco Commisso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. E oltre a ribadire i concetti relativi all’importanza del nuovo centro sportivo, il presidente della Fiorentina si è lasciato andare ad un’altra frecciata all’ex patron del Milan: “Datemi del tempo, non farò come Yonghong Li al Milan che spese 300 milioni per poi dichiarare bancarotta. Io farò le cose con calma” la frase di Commisso che già in passato aveva avuto screzi con l’imprenditore cinese (LEGGI QUI).