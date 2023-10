Commisso ai giovani: “Un giorno capirete quanto sarà importante il Viola Park”

Dal palco, arrivano le parole di un emozionato Rocco Commisso: "Voglio ringraziare tanta gente, se ci fosse stato posto stasera ci sarebbero state 30.000 persone. Ringrazio tutti, ma in particolare voglio rivolgere il mio affetto a tutti i ragazzini e ragazzine che sono qui. Quanto giocavo alla loro età, stavo nel cemento, non c'erano questi campi e un giorno capirete quanto sarà importante per la vostra carriera nel calcio e quanto sarà importante per voi la Fiorentina. Un momento in cui ho pensato 'chi me lo fa fare'? Questa è la vita, ma so che la grande maggioranza dei tifosi sono con noi. Lasceremo a Firenze qualcosa che non aveva mai avuto in 97 anni di storia... Anche se non abbiamo lo stadio di proprietà. Siamo andati a Napoli e abbiamo vinto, siamo andati a Terni oggi e abbiamo vinto (con la Femminile), speriamo di fare sempre meglio. La Fiorentina è di Firenze, ma quando ho visto queste colline mi sono innamorato e ho deciso di fare la nostra casa qui".