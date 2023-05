Come sta Juric? Le condizioni del tecnico del Torino per il match di oggi

Il tecnico in seconda ha sostituito Juric, colpito da un attacco febbrile. La squadra è rimasta con il fiato sospeso per tutta la mattinata, soprattutto visto l'importanza del serbo per il suo impatto nel match.

Ieri, nella conferenza stampa del Torino, ha parlato Matteo Paro. Il tecnico in seconda ha sostituito Juric, colpito da un attacco febbrile. La squadra è rimasta con il fiato sospeso per tutta la mattinata, soprattutto visto l'importanza del serbo per il suo impatto nel match. Come riportato da TMW, Juric sta bene e oggi siederà in panchina contro la Fiorentina. Questa è sicuramente una buona notizia per il Torino.