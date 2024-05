Una data inusuale per la partita che decreterà la prima finalista di Atene: ecco spiegato il motivo

E' già tempo di proiettarsi alle semifinali di ritorno di Conference League, con la Fiorentina che se la vedrà con il Club Brugge dopo il 3-2 ottenuto a Firenze nell'andata. I viola torneranno in Belgio dopo aver affrontato ai gironi il Genk.

Perché il ritorno di mercoledì?

Si gioca di mercoledì e non di giovedì perché giovedì 9 nel pomeriggio sono in programma a Brugge le festività per la Processione del Santo Sangue, legata all'Assunzione. È un evento che l'UNESCO ha inserito nel patrimonio culturale immateriale dell'Umanità, dunque la concomitanza con la semifinale di Conference League sarebbe stata di difficile gestione. Inoltre, si gioca alle 18:45 perché la sera c'è Real Madrid-Bayern Monaco di Champions League: questioni televisive.