CIES, chi spreca più soldi? Per la Fiorentina i conti tornano eccome

CIES, l'osservatorio svizzero sul calcio, ha studiato i conti dei club per arrivare a rispondere alla domanda: chi spreca più soldi? In Europa comanda il Manchester United con 1,594 miliardi di euro spesi, con un valore di 1,356 miliardi e quindi una differenza di 238 milioni. La Juventus è seconda 1,031 miliardi spesi, 797 milioni di valore e quindi 234 milioni di spreco. La Fiorentina invece? Il club di Commisso ha speso 304 milioni, per dei giocatori con valore pari a 343 milioni. La plusvalenza è di quindi 39 milioni. Un dato non male per il club viola.