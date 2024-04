Chi gioca contro il Sassuolo? Ballottaggio Kouamè-Barak per la prima punta

Troppo vicino e importante il Bruges, e anche se la vittoria di domenica scorsa ha rilanciato un po’ la Fiorentina in classifica, il Sassuolo sarà quello che è stata la Salernitana verso l’Atalanta: un impegno di passaggio verso la semifinale d’andata di Conference League per il turnover che permetterà a Italiano di “tutelare” i calciatori più stanchi, anche in considerazione del fatto che la gara di domani sarà la 50ª dall’inizio della stagione. Che poi tutelare o risparmiare qualche elemento in vista del Bruges non significa certo buttarsi dietro le spalle l’impegno con i neroverdi, anzi, tanto più ricordando come anche l’ottavo posto possa dare l’Europa 2024-25 via campionato alla luce delle combinazioni in essere: e il Napoli, ottavo, è lì davanti a due punti appena, ma la Viola ha una partita in più da disputare. E allora la rifinitura al Viola Park (ieri presente l'ex Osvaldo a vedere la Primavera) disegnerà una squadra comunque competitiva, con Faraoni e Parisi candidati per le fasce in difesa, con Maxime Lopez e Duncan titolari possibili a centrocampo, con Ikoné e Sottil ai fianchi di Castrovilli e destinatari delle corsie esterne in attacco (ballottaggio Kouame-Barak per il centravanti se non torna Nzola) nell’occasione d’oro per entrambi di risalire le gerarchie. Perché Italiano non si fa problemi a dare di nuovo fiducia dopo tre-quattro giorni a uno che dimostra di essere pronto: specie in questo momento dove ogni singola risorsa vale oro.