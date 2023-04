Cedere o trattenere Amrabat? Il parere di tre agenti di mercato

Oscar Damiani : "Giocatore forte, mi dispiacerebbe vedere un suo addio. Sono vicino alla Fiorentina e spero rimanga ancora a Firenze. Io penso che sia un giocatore importante per la crescita della squadra. Offerta importante? Non devi vendere, ma devi capire le cifre che ti offre il mercato. Poi devi discutere l'aspetto contrattuale"

"Beppe" Accardi: "Le dichiarazioni sono nella logica del mercato, non devono spaventare nessuno. Sta facendo bene e venderlo potrebbe essere un affare. In caso di offerta importante la Fiorentina ci deve pensare, anche perchè i giocatori cercano i club al top. L'importante e quantificare in modo importante la cessione"