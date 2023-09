Cecchi: “Castrovilli? Ecco come è andata. E manca un giocatore con le sue doti”

"Secondo me ieri Maxime Lopez vale il 5,5. Brekalo e Kouame? Il primo non mi convince, meglio il secondo. Ieri la Fiorentina non ha giocato bene, ma è stata cinica. Nzola? Fa a sportellate, serve anche questo ad una squadra che sceglie la sofferenza e non la bellezza. Italiano? È un valore in più. Ha dei limiti questa Fiorentina, è vero, ma il tecnico è bravo a contenerli. I gigliati non sono nemmeno una squadra di derelitti comunque. Un appunto, poi, va fatto su Terracciano: il portiere viola per una vita ha fatto il secondo e poi per merito ha conquistato il numero 1 viola. È un portiere normale, e su di lui purtroppo non vedo tanta fiducia da parte dei tifosi. Mandragora? Se Italiano ci conta così tanto un motivo ci sarà. A me, personalmente, non mi dice tanto. Anche Duncan è un altro giocatore per il quale non stravedo, ma ieri ha giocato bene. Castrovilli? A me continuano a dirmi che lui sarebbe rimasto volentieri a Firenze ma che la dirigenza aveva dei dubbi. Tra l'altro gli è nato anche un figlio, quindi a maggior ragione avrebbe voluto rimanere qui...".