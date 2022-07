Cecchi: “Caso Milenkovic simile a quello di Skriniar. Un peccato l’addio di Pulgar”

"Le squadre più interessate a Milenkovic sono Inter e Juventus, ma al momento non c'è stata alcuna offerta concreta. Io fossi in lui rimarrei a Firenze dove è un vero e proprio perno della difesa della Fiorentina. Il caso Milenkovic mi sembra molto simile a quello Skriniar, entrambi i giocatori sono in uscita ma non stanno forzando la mano perché sono molto legati ai rispettivi ambienti. Tempistiche? Sia la società che il calciatore si sono posti una deadline (in coincidenza con l'inizio del campionato) riguardo ad un possibile trasferimento. Come detto, secondo me, siamo in una situazione diversa rispetto a quelle vissute in passato. Il giocatore in questo caso non andrà via a parametro zero e non disdegnerebbe ovviamente una permanenza in viola. Giocatore non da top team? Non ne sarei certo. L'anno scorso la sua è stata una stagione da 6.5, con qualche sbavatura ma assolutamente positiva. Pulgar? Quando la Fiorentina lo prese io ritenni che i viola avessero fatto un grande colpo. Probabilmente non è un calciatore dal grande carattere. Resta il rammarico, per lui così come per Dragowski, di non aver visto tutte le loro potenzialità".