Casini: “Viola Park? Pronto a marzo-aprile, in 3 anni fatto lavoro straordinario”

Le parole di Casini sul Viola Park, i cui lavori procedono senza sosta per l'inaugurazione nel 2023

Per parlare del Viola Park, i cui lavori procedono senza sosta, a Rtv 38 è intervenuto il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini: "Commisso? La passione per la Fiorentina non è mai venuta meno, lui ci crede e vuol fare crescere il club. Dopo averlo conosciuto più a fondo, si è creato un bel rapporto ed è un grande imprenditore con una vita di successi e sacrifici. Sono convinto che quello che ha fatto nella sua vita imprenditoriale lo farà anche con il calcio a Firenze, è un vincente e la sua era lascerà qualcosa ai tifosi.