Carnasciali: “Sottil limitato dagli infortuni. Agli esterni chiedo i gol”

Daniele Carnasciali ha parlato del ritorno in campo di Riccardo Sottil e di una richiesta particolare agli esterni viola

Redazione VN

L'ex viola Daniele Carnasciali, intervenendo durante il Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina e del ritorno in campo di Sottil. Queste le sue parole: "Verona è stata la partita della svolta, perché se avessimo perso quella partita lì poi c'era il Milan e le cose potevano farsi complicate. Da quel momento i viola hanno ritrovato serenità e iniziato a centrare risultati importanti. Questo quarto in Conference è da portare avanti, così come la Coppa Italia. Il campionato penso sia la cosa più complicata su cui puntare".

Sulle difficoltà di inizio stagione — "Le difficoltà di Italiano sono state all'inizio, quando non riusciva a trovare la forma giusta. Infatti, se ricordate bene, la formazione cambiava continuamente in ogni partita. Anche il Mondiale non ha aiutato in questo senso. Dopo questa lunga sosta i viola sono riusciti a riprendersi e arrivare dove sono ora. Mi piacerebbe che tutti i giocatori importanti rimanessero anche nella prossima stagione, di modo da alzare il valore della rosa e puntare ad obiettivi più importanti, senza vendere, come sempre, i pezzi più pregiati".

Su Sottil e gli altri esterni viola — "Sottil? A questi livelli quando non stai bene fisicamente e cali un attimino, si nota subito. L'infortunio non l'ha certo aiutato a crescere. Peccato perché era partito veramente bene ad inizio stagione, ma è giovane e ha tutto il tempo per tornare ad essere importante. Il grande problema per gli esterni viola è il gol. Non è una cosa che si insegna, serve la lucidità di prendere la giusta decisione nel momento decisivo. Non si può pensare solo all'assist, mi aspetto di più da tutti loro nella fase realizzativa".