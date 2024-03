Caos Milan, quando Commisso diceva: “Cardinale? Fa il bello con i soldi degli altri”

Il patron gigliato due anni fa lo aveva già detto: l'operazione che ha portato Gerry Cardinale in sella al Milan non è stata proprio del tutto trasparente...

"Bravissima persona, ha lavorato anche nel mio settore, però voglio dire una cosa molto chiara: quando si dice che compra il Milan per 1,3 miliardi… Quelli non sono soldi suoi, lui fa il bello con i soldi degli altri. A Firenze, fino all’ultimo centesimo, sono quattrini miei, del mio patrimonio personale". Così Rocco Commissoquasi due anni fa in un'intervista a La Repubblica riguardo allo sbarco di Gerry Cardinale nel calcio italiano tramite appunto l'acquisizione del club rossonero. Già all'epoca il presidente viola aveva mosso dei dubbi riguardo all'operazione, un po' come sta facendo proprio adesso la Procura di Milano.