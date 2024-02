Canovi: “Il mercato della Fiorentina? Ottimo. I viola possono andare in Europa”

"Thiago Motta? L'ho sempre detto che sarebbe diventato un grande allenatore, si vedeva già da quando giocava. In campo era un giocatore intelligentissimo. Duello in panchina con Italiano? Sono due allenatori che hanno una carriera di grande livello davanti a loro. Il Bologna è una sorpresa? Non avevo dubbi che anche quest'anno mettesse in campo un campionato di livello, non mi aspettavo di questo livello però. Il mercato della Fiorentina? Secondo me è stato ottimo e di alto livello. La Fiorentina ha una squadra costruita per arrivare in Europa ed ha molte speranze di farlo secondo me".