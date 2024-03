Calvarese: “Marchetti non voleva ammonire Arthur. E Barak rischia il rosso”

Non solo, secondo Calvarese, il centrocampista della Fiorentina Antoni Barak ha rischiato grosso nel finale di partita: "Grosso rischio per Barak, ammonito nel finale per un intervento su Bellanova"

Tra le tante moviole della sfida tra Torino e Fiorentina, l'insufficienza dell'arbitro Marchetti è scontata. Sulle pagine di Tuttosport, l'ex arbitro Calvarese ha commentato le scelte del direttore di gara: "Per quanto riguarda l’espulsione di Samuele Ricci, il direttore di gara sbaglia il timing dell’intervento: sembra non voler ammonire Arthur, Ricci protesta, estrae il secondo giallo e solo dopo l’espulsione ammonisce Arthur, quasi a rimediare, ma probabilmente non ci sarebbe stata la protesta di Ricci se l’ordine dei gialli fosse stato corretto". Non solo, secondo Calvarese, il centrocampista della Fiorentina Antoni Barak ha rischiato grosso nel finale di partita: "Grosso rischio per Barak, ammonito nel finale per un intervento su Bellanova. Il punto di contatto è alto, c’è anche velocità ma manca intensità, e per fortuna di entrambi lo scarpino striscia".