Calamai: “Niente di Prandelli in questa Fiorentina, quali sono le idee? Non so se è il tecnico giusto”

Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: “Mi aspetto una partita in cui vedremo almeno il 70-80% del reale valore dei giocatori perché le responsabilità le ha tutte la Juventus. Penso che la Fiorentina farà una buona partita, anche se non so se potrà bastare perché la Juve oltre a essere forte sta pure bene. La partita di stasera vive di vita propria, ma quello che mi ha fatto vedere la Fiorentina fino ad ora non mi piace per niente”.

Calamai si concentra sul tecnico viola: “Dopo due mesi non ho ancora capito le idee di Prandelli e come gioca la Fiorentina, è stato fatto un giro per poi tornare a Iachini. Non c’è niente di Prandelli in questa Fiorentina. La squadra lotta? E chi se ne frega, ci mancherebbe altro che non lottasse. Mi aspettavo che Prandelli alzasse tutto il livello di calcio della squadra ma questo non è successo, sono preoccupato. Se siamo così spaventati e piccoli non so se Prandelli è l’allenatore giusto per una Fiorentina così. A differenza sua, non sono per niente sereno. Serve restituire a Firenze una squadra degna del suo nome”.