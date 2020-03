Calamai: “Ieri una giornata demenziale. Fermare il campionato è l’unica soluzione responsabile”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, queste le sue parole

Ieri è stata una giornata demenziale, è stato tutto folle. Folli le parole del ministro dello sport (CLICCA QUA), come lo sciopero proclamato, ma non ascoltato da nessuno (CLICCA QUA). Ieri non è stato calcio, non possiamo pensare che il calcio sia una repubblica a parte, e ieri, giocando, è stato dato un messaggio pessimo. E’ una guerra, abbiamo cancellato un campionato per Calciopoli, non credo ci siano problemi a cancellare uno scudetto in uno stato di guerra come siamo adesso. Partite in chiaro? No, il calcio va fermato. Ieri i bar erano pieni di persone, è uno sport collettivo che porta entusiasmo quando si è in gruppo. L’unica soluzione è fermare il campionato.