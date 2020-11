Calamai: “Balotelli? Fiorentina non può fare da tutor. Alibi finiti per Vlahovic”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è stato il protagonista del filo diretto con gli ascoltati di “A pranzo con il Pentasport” in onda su Radio Bruno:

Pedro

Se ne parla tanto. Mi chiedo se Vlahovic si sta allenando bene o no. So che in allenamento faceva fatica. Il calcio brasiliano è diverso da quello italiano. Non credo che la Fiorentina possa riprenderlo, ma può darsi che Pedro si avvicini all’Europa, magari tramite il Porto. Ma mi interessa di più cosa faranno Cutrone e Vlahovic.

Spazio a chi non è andato in nazionale

Il grande rimpianto di Prandelli è non avere Pezzella contro il Benevento. Mancherà un leader. Il punto non è tanto se giocherà o no Igor. Sono sicuro che Bonaventura giocherà tutte le partite e che Duncan avrà più spazio, così come Borja Valero. Mezz’ora dello spagnolo vale tantissimo. Il problema è che, se non troviamo un attaccante che segni, possiamo parlare dei moduli all’infinito.

No e ancora no. Non può fare da tutor da nessuno, deve fare il muso cattivo nei confronti della squadra. Ora tocca ai giocatori. Balotelli può aiutare solo in una squadra in Italia: nella Juventus.

Vlahovic

Basta con gli alibi. Vedete una crescita in lui? Io no. Deve allenarsi anche a fine allenamento, come faceva Batistuta. Lo devono cacciare dal campo per quanto ci sta. Non vedo lavoro e questo mi preoccupa.

Venuti

So che Prandelli vuole far giocare Caceres a destra. Vorrei sempre Venuti in una rosa di medio-alta classifica.