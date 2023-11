Calabria-Cambiaso k.o., chiamata anche per Biraghi in Nazionale

I giocatori della Fiorentina partiti con le rispettive nazionali salgono dunque a dieci: per gli altri, tre giorni di riposo concessi da Italiano

Il Ct Luciano Spalletti ha convocato Manuel Lazzari (S.S.Lazio) e Cristiano Biraghi (Fiorentina) in seguito ai problemi fisici occorsi a Calabria e Cambiaso, convocati inizialmente: l'arrivo del difensore biancoceleste è atteso per la tarda mattinata, il capitano viola prenderà parte alla sessione di allenamento pomeridiano..

Tre giorni di riposo per gli altri viola

Biraghi quindi raggiunge Bonaventura; per tutti gli altri ben tre giorni di riposo concessi dal tecnico Vincenzo Italiano che, dunque, tornerà a dirigere il primo allenamento giovedì al Viola Park in vista della ripresa del campionato in programma sabato 25 novembre contro il Milan a San Siro.