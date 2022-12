Calabrese: “Pradè in linea con le idee di Commisso. Gennaio la chiave”

Anche il giornalista Giuseppe Calabrese è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare della situazione mercato legata alla Fiorentina e le parole di Daniele Pradè: "Il segnale dato da Pradè è in linea con l'idea di Commisso. Io non mi aspetto grandi mosse a gennaio, perché tutto costa di più e trovarli subito pronti è molto difficile, a meno di un investimento importante. Ripartiremo da qui, sperando che Italiano prosegua sull'onda di crescita fatta vedere nell'ultimo periodo. Quando rientreranno Castrovilli, Nico e Sottil le cose prenderanno sicuramente un'altra piega. Mese di gennaio la chiave per questa stagione della Fiorentina".