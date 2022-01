Cabral, Burdisso e quel viaggio a Basilea: una tripletta per convincere tutti

L'apprezzamento della Fiorentina per il centravanti brasiliano del Basilea ha radici lontane. E un punto di svolta ben preciso

Ormai non ci sono più dubbi: sarà Arthur Cabral l'erede in viola di Dusan Vlahovic. Come vi abbiamo raccontato in mattinata, anche gli ultimi dettagli dell'affare sono stati messi a punto, manca solo l'ufficialità. Un apprezzamento, quello della Fiorentina per il centravanti brasiliano del Basilea, che ha radici lontane. E un padre putativo che risponde al nome di Nicholas Burdisso.