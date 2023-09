Burdisso smentisce una pista per la difesa: “Non è un nostro obiettivo”

Retroscena di mercato. La Fiorentina ha cercato di rinforzare la difesa in questa sessione di mercato, così però non è stato. Dall'Argentina, il giornalista Iair Iugt ha riportato una smentita di Nicolas Burdisso per un centrale difensivo. Si tratta di Mathías Villasanti, difensore del Gremio. Burdisso, secondo il noto giornalista, avrebbe smentito categoricamente: "Non ci è mai interessato”.