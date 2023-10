Bucciantini: “Napoli? Partita che identifica due anni di lavoro. Godiamocela”

Intervenuto a Italia 7 , il giornalista Marco Bucciantini ha parlato così sull'esaltante momento viola "I giovani? Aver vinto a Napoli con questi ragazzi è importante, sono ripartiti dopo errori clamorosi. Kayode ha annullato Kvaratskhelia, Parisi al 90° riesce a fare l'assist per Gonzalez, serve della personalità. In questa partita si sono visti tutti insieme due anni di lavoro, nel finale c'erano tanti giocatori del settore giovanile o che si pensavano inadatti per fare anche la riserva come Duncan. Tutti sono cresciuti con il lavoro di Italiano, che ha dato un modo di stare in campo e identifica i tifosi fiorentini. Tutte le partite non verranno così bene, ma godiamocela perché questi ragazzi meritano di essere esaltati.

Bonaventura? Andarlo a prendere è stata una grande idea, è un professore di calcio e in questa idea si sta esaltando. Italiano l'ha sempre reso protagonista e l'ha fatto giocare più di quanto era abituato a fare, scoprendo a 34 anni di essere fondamentale. Nico Gonzalez si sta sostituendo al centravanti, è il più attaccante di tutti e tra i migliori cinque della Serie A. Quarta è talmente sereno che si è liberato in campo. Visto che il difensore non è arrivato, il difensore ce l'avevamo in casa e Italiano ha fatto come Picasso: se finisce il rosso usiamo il blu. Arrivare alla sosta con una vittoria è servito per mantenere entusiasmo per molti giorni. Alla ripresa la Fiorentina non giocherà per raggiungere qualcosa, ma per difendere la sua posizione di classifica".