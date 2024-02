Bucchioni: “Nico l’emblema del calo della Fiorentina. Beltran? Sta ‘arrivando'”

Intervenuto negli studi di Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così del momento viola: "Paura? La Fiorentina deve ritrovare rabbia agonistica e intensità che sono mancate in questo mese e mezzo. I principi di gioco sono sempre gli stessi, ma un conto è giocare ad alto ritmo, un altro è andare piano ed avere gli avversari già schierati con due linee. La Lazio ha faticato a tenere le due competizioni, non a caso le cinque vittorie di fila sono arrivate quando non c'è stata la Champions. Questa squadra è cresciuta attraverso il gioco, globalmente. All'interno di questo schema, sono stati i giocatori più bravi che fanno la differenza, e se calano quei leader come Nico Gonzalez si rischia di far fatica.