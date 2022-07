Bucchioni: “Italiano decisivo per grandi acquisti. Il 10? Uno alla Luis Alberto”

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, che ha fatto il punto sulla Fiorentina prima della partenza per Moena: "Dodòe gli altri acquisti? Oggi il mercato si fa così, prima devi avere l'ok del giocatore, in più hanno "beccato" l'allenatore che tecnicamente e col bel gioco può far leva per l'arrivo di tanti giocatori. L'idea di fare una grande squadra c'era e c'è, al contrario di tutto lo scetticismo che aleggiava a maggio. I primi due anni di Commisso sono stati un calcio precario, mentre oggi suona strano dare all'allenatore la squadra pronta per il ritiro.