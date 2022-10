Bucchioni: “A gennaio uno tra Cabral e Jovic via. Serve un Arnautovic”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare della partita della Fiorentina di sabato contro l'Inter: "Sabato mi aspetto una prestazione diversa, che possa permettere alla Fiorentina di ritrovarsi. Dai nuovi tutti si aspettavano di più, soprattutto perché sono nomi conosciuti. Sono tutte situazioni che stanno girando male".

Sull'attacco

"A gennaio mi aspetto che uno tra Jovic e Cabral posso andarsene. Tra i due penso più uno come il serbo, visto che può parlare con il suo procuratore quando vuole e prendere delle decisioni. Il brasiliano l'hai pagato, è un tuo valore. Serve pescare un attaccante in stile Arnautovic. Abbiamo bisogno di roba pronta. Il problema che sta vivendo la Fiorentina è di interpreti, non di gioco".