Bucchi: “La Fiorentina ha un problema di equilibrio. Squadra costruita male”

Cristian Bucchi, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha detto la sua sul momento della Fiorentina:

L’attacco viola? Non mancano gli interpreti perché Vlahovic sta esplodendo e il reparto ha qualità. La Fiorentina ha un problema di equilibrio di squadra perché per avere una difesa solida deve giocare a 5 e questo significa non avere uomini in fase offensiva. Un 3-5-2 contemplerebbe avere un giocatore un po’ più offensivo su una fascia esterna. Prandelli ha provato a portare le sue idee ma non ha avuto risposte positive ed è tornato a come giocava con Iachini con una squadra con meno qualità. La Fiorentina deve raggiungere la salvezza e poi programmare una rosa plasmata intorno al suo tecnico. Questa squadra è costruita male per tutti i moduli, gioca col 3-5-2 ma non ha veri quinti, l’unico forse era Lirola.

Quando inizia la stagione ci sono carichi mediatici sulle squadre in base agli obiettivi. Dopo le ultime due stagioni in sofferenza forse c’era speranza di fare un campionato diverso. Per me la viola dovrebbe stare fra ottavo e decimo posto. Se parti per vincere e ti ritrovi in posizioni di bassa classifica ti mancano gli stimoli. Questo alla lunga potrebbe pesare.