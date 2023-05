"Una stagione per l'Inter che ha trovato un epilogo inaspettato. Ha avuto un periodo sfortunato in campionato. E poi ha avuto una meravigliosa fase, in cui la palla entra sempre. Già non ci aspettava di passare i gironi, poi è arrivata la ciliegina sulla torta. La Fiorentina è una splendida squadra. Ha un ottimo allenatore, sarà una bella partita. L'Inter giocherà col solito 3-5-2, ci sono della assenze, come Skriniar e Correa. Ma la squadra c'è. La viola gioca molto sugli esterni, lavora molto il pallone. Ma sono 2 squadre che si possono affrontare a viso aperto."