Bonaventura: “Stiamo calmi, troppa carica può giocare brutti scherzi”

"In città vediamo la voglia che hanno i tifosi di vincere la coppa. Noi dobbiamo stare calmi e concentrati senza caricarci di troppa pressione e tensione perché le finali vanno giocate con equilibrio. La troppa tensione può giocare brutti scherzi. Cerco di fare il mio meglio in base alla mia esperienza che cerco di mettere a servizio dei miei compagni. Qualche partita l'ho giocata. Troppa carica può essere controproducente. Dobbiamo stare tranquilli, preparare bene la partita come abbiamo sempre fatto. La stagione è positiva visti i percorsi fatti in Coppa Italia e in Conference League. Abbiamo preso confidenza delle nostre qualità e del nostro gioco. E' chiaro che un trofeo sarebbe la ciliegina sulla torta. Dobbiamo fare di tutto per portare a casa la partita, ma per ora siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Il West Ham è un'ottima squadra. Il centrocampo sarà importante, lo è in tutte le partite. Dovremo capire com affronteranno la gara. Se abbiamo preparato i rigori? Dobbiamo essere preparati a tutto, ma non è mai facile replicare in allenamento la tensione che c'è in partita".