Bonaventura: “Scambierei il gol in finale per la coppa. Ora il Cagliari”

"Non ci penserei due volte, i trofei valgono più dei gol personali. Spero quest'anno di alzare una coppa per Firenze"

L'Olympiacos è stata una delle sorprese della Conference, come state preparando la partita?

"Se arrivi in finale i valori li hai per forza. Adesso dobbiamo studiarli al massimo per capire la migliore strategia da adottare per poi andare ad Atene e affrontarli. Abbiamo ancora una partita di campionato prima della finale, non tenderei a caricarla troppo prima di arrivarci, dobbiamo essere lucidi e preparare la partita al meglio"