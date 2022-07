Bonaventura: “Messi minuti nelle gambe. Tifo? Tanto entusiasmo, ci dà la spinta”

Il centrocampista a margine di Fiorentina-Triestina: "Contenti per questo entusiasmo, tante volte è servito a darci quella spinta in più"

Oltre a Vincenzo Italiano, anche Giacomo Bonaventura ha preso la parola al termine dell'amichevole tra Fiorentina e Triestina (4-0). Queste le dichiarazioni del centrocampista viola: "Abbiamo fatto due settimane di lavoro e qualche amichevole mettendo un po' di minuti nelle gambe, ci serviranno per arrivare bene all'inizio del campionato".

Bonaventura conclude: "Abbiamo visto tantissimi tifosi, siamo contenti per questo entusiasmo. Tante volte ci hanno dato quella spinta in più per andare più forte".