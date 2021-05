Bonaventura cerca il pokerissimo: il Bologna gli porta fortuna

La seconda vittima preferita di Bonaventura in Serie A è il Bologna: la Fiorentina si appella alla cabala e al numero 5 per fare punti fondamentali

Un ritorno prezioso, di qualità. Ingrediente fondamentale in questa serrata lotta alla salvezza. Giacomo Bonaventura torna a disposizione di Beppe Iachini contro il Bologna dopo aver scontato la squalifica con la Juventus. Dovrà essere anche lui a portare fuori la Fiorentina dalle acque torbide della classifica. La sua qualità non si discute, così come l’intelligenza tattica. Insomma: ad averne giocatori come Jack di cuori. La Fiorentina si aggrappa a tutto. Anche ai numeri, che “raccontano” di un Bologna portafortuna per Bonaventura. Il numero cinque viola ha segnato quattro gol alla squadra rossoblù. È la seconda formazione a cui ha fatto più male in Serie A. Al primo posto c’è il Napoli (5).