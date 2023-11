Bocci: “Sottil è nulla, deluso da Brekalo. Serve un esterno che segni”

Centravanti? "Nzola mi sta deludendo, a Beltran bisogna dare tempo anche "se non fosse buono". Non abbiamo altra scelta che aspettarlo, la strada è insistere e sperare che si sblocchino. Non è questione neanche di fare un goal, perché lo hanno già fatto e non è cambiato nulla. C'è un problema centravanti, ma non è il solo. Anche sugli esterni alti, tolto Nico Gonzalez, gli altri anche con mia sorpresa non sono all'altezza. Ero convinto che Brekalo facesse molto di più, lui è la delusione. Sottil è nulla, non capisco perché se ci si ostina a farlo giocare. A questo punto non capisco perché non tenere Saponara come quinto. Se i centravanti continuano così, devi prendere un esterno a sinistra che segni tanto che non so chi possa essere".