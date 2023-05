Bocci: “Nico Gonzalez giovedì giocherà. Sottil? Sbaglia sempre una cosa”

Le parole di Alessandro Bocci dopo la partita di ieri della Fiorentina e sul rendimento di alcuni giocatori in questo finale di stagione

Redazione VN

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare della partita di ieri della Fiorentina e del rendimento di alcuni giocatori. Queste le sue parole: "La partita di ieri mi ha lasciato un po' di amarezza. Sembra quasi che ci siamo impegnati a perdere. Ci manca sempre questo piccolo passo finale per fare il definitivo salto di qualità. Abbiamo lasciato tanti punti per strada. L'andare in Europa per il secondo anno consecutivo sarebbe importante".

Su Nico Gonzalez — "Ieri non ha giocato una buona partita, ma sul suo impiego di giovedì non penso che ci siamo dubbi. Alterna buone partite ad altre meno, ma resta il giocatore più forte della rosa. Mi domando perché Brekalo sia nuovamente sparito, visto che, per me, resta uno dei migliori in quella zona di campo dopo l'argentino".

Su Sottil — "Per un giocatore che ha perso tanti mesi a causa di un infortunio non è facile rientrare. Soprattutto per uno come lui che fa dello scatto la sua arma migliore. Sbaglia sempre la soluzione decisiva. Deve fare il salto di qualità per iniziare ad essere veramente competitivo e conquistarsi definitivamente la maglia da titolare".

Su Jovic e il finale di stagione della Fiorentina — "Prestazione buona una parola grossa. Nel primo tempo ha fatto molto bene, ma nel secondo tempo non si è visto. Non so se lo sarà, ma deve essere utile per la Fiorentina in questo finale di stagione. Cabral l'ho visto peggiorato nelle ultime partite, probabilmente dovuto dalla stanchezza. In questo momento c'è bisogno di tutti. Se vuole centrare un trofeo deve andare oltre i suoi limiti".