Bocci: “Finalmente una Fiorentina cinica! Cabral e Jovic? Vi dico”

Il giornalista Alessandro Bocci, intervenendo ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato della prestazione di ieri della Fiorentina e di Cabral e Jovic. Queste le sue parole: "Una Fiorentina finalmente cinica. Nel giorno dove forse ha tirato meno in porta ha fatto tre gol. Noto una crescita in qualche giocatore, tipo Mandragora, che per me ieri è stato il migliore. Adesso Italiano finalmente ha tutta la rosa a disposizione. La vittoria di ieri ci ha permesso di uscire da una zona critica e viversi alla giornata il finale di stagione. Ogni partita è diversa dall'altra e ognuna viene preparata in modo diverso. Come ha detto Italiano, i cambi sono fondamentali, devono entrare in campo per fare la differenza".