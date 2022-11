Bocci: “A Braga non sono contenti. Mercato? ACF non si deve indebolire”

"Saranno due partite molto combattute. Speravo in un sorteggio che ti consentisse dopo la partita dell'andata di stare subito più tranquillo. Non credo che a Braga saranno contenti comunque. Se vuoi arrivare a vincere la Conference non ti devi preoccupare del valore del Braga. Mi preoccupa di più il periodo denso di impegni che ci saranno nel periodo dei playoff più che l'avversaria in se stessa."

Sulla forma della Fiorentina e sul mercato

"Dodò deve farne di strada. Bonaventura ha fatto una partita pazzesca. Milenkovic è Milenkovic. Ci sono segnali di crescita. Vediamo ora con la Salernitana e con il Milan come si riuscirà a giocare. Questi impegni ci diranno di più su quanto è stimabile la crescita della Fiorentina. Mercato? Pensiamo a non indebolire la rosa. Non facciamo partire Nico Gonzalez. Non indeboliamoci come lo scorso anno. Un difensore per sostituire Ranieri secondo me arriverà."