Biraghi supera anche Salah. È lui il re dei passaggi-chiave in Europa

È una statistica piuttosto interessante quella che vede protagonista il Capitano Viola Cristiano Biraghi, pronto a legarsi a vita ai colori della città. Spesso al centro delle critiche per quanto riguarda il suo apporto in difesa, viceversa, l'ex Inter ha numeri davvero ottimi nella fase offensiva. Secondo quanto riporta whoscored.com, il terzino è il calciatore che ha il numero più alto di passaggi chiave per partita nei 5 maggiori campionati europei: 4,3. Al secondo posto c'è un certo Mohamed Salah fermo a 4,0.