Bianco: “Qui grazie a Nesta. Bonaventura? Da lui ho imparato tanto”

Alessandro Bianco ha parlato della sua scelta di andare alla Reggiana e della fortuna di aver giocato con un giocatore come Bonaventura

In seguito al primo test amichevole a Toano, il centrocampista Alessandro Bianco, spostatosi in prestito alla Reggiana, ha parlato della scelta fatta e di alcuni sui compagni in maglia viola. Queste le sue parole: