Bianco in campo per 40′ nella sconfitta della sua Reggiana contro il Genoa

Tutti i risultati della Coppa Italia e non solo su Numericalcio.it. Alessandro Bianco, centrocampista di proprietà della Fiorentina ma in prestito alla Reggiana è sceso in campo nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa per 40'. Bianco quasi sempre titolare in Serie B, oggi ha giocato gli ultimi dodici minuti di gara più tutti i tempi supplementari. Una discreta prova quella del 42 che si è visto dare anche una gomitata in faccia da Malinovski che lo ha costretto ad uscire per qualche minuto. In campo per la Reggiana altri due ex viola, Satalino in porta e Gondo in attacco per gli ultimi 5' dei tempi supplementari