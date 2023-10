Bellinazzo: “Fiorentina pro canale Lega, ma in minoranza. Franchi, Euro2032 un volano”

Intervistato da Radio Bruno, il giornalista Marco Bellinazzo ha fatto chiarezza su alcuni temi che intersecano calcio e politica: "Decreto crescita, cosa cambia? La posizione è abbastanza intricata, sono stati portati in Consiglio dei Ministri diversi testi e in particolare ce n'era uno che eliminava i benefici fiscali del Decreto Crescita per i calciatori, ossia il taglio del 50% delle tasse per chi comprava un giocatore che per almeno due anni era stato all'estero. Rispetto a questo scenario non favorevole per i conti dei club, si è mossa la politica e per una serie di correzioni si dovrebbe approvare dopo il passaggio alle Camere. Il decreto nasceva per attirare in Italia "cervelli", non calciatori, ma nel nostro paese la legge è diventata una stortura che incentivava l'acquisto di calciatori.